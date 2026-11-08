Style: French pop

🎶 Bilingual version — French & English

Version bilingue — français et anglais

0:00 -3:31

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🎶 French version

Version française

0:00 -2:13

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🎶 Bilingual version — French & English

Couplet 1

Verse 1

J’ai traversé la nuit,

I’ve made it through the night,

J’ai retrouvé ma voie.

I’ve found my way again.

J’ai rallumé ma vie

I’ve rekindled my life

Refrain

Chorus

Je suis lumière.

I am light.

Je suis moi,

I am me,

Libre et entière.

Free and whole.

J’ai tant d’amour à donner,

I have so much love to give,

Tant de douceur à partager.

So much tenderness to share.

Je donne le meilleur de moi,

I give the best of myself,

Et je n’ai plus peur d’être moi.

And I’m no longer afraid to be me.

Couplet 2

Verse 2

Ma bonté est toujours là,

My kindness is still here,

Elle n’a jamais disparu.

It has never gone away.

Elle grandit avec moi,

It grows with me,

Et je sais qui je suis.

And I know who I am.

Refrain

Chorus

Je suis lumière.

I am light.

Je suis moi,

I am me,

Libre et entière.

Free and whole.

J’ai tant d’amour à donner,

I have so much love to give,

Tant de douceur à partager.

So much tenderness to share.

Je donne le meilleur de moi,

I give the best of myself,

Et je n’ai plus peur d’être moi.

And I’m no longer afraid to be me.

Outro

Ma lumière est revenue,

My light has returned,

Elle bridle en moi.

It shines within me.

Je suis là.





Original French lyrics by Coquelicot

Couplet 1

J’ai traversé la nuit,

J’ai retrouvé ma voie.

J’ai rallumé ma vie

Refrain

Je suis lumière.

Je suis moi,

Libre et entière.

J’ai tant d’amour à donner,

Tant de douceur à partager.

Je donne le meilleur de moi,

Et je n’ai plus peur d’être moi.

Couplet 2

Ma bonté est toujours là,

Elle n’a jamais disparu.

Elle grandit avec moi,

Et je sais qui je suis.

Refrain

Je suis lumière.

Je suis moi,

Libre et entière.

J’ai tant d’amour à donner,

Tant de douceur à partager.

Je donne le meilleur de moi,

Et je n’ai plus peur d’être moi.

Outro

Ma lumière est revenue,

Elle brille en moi.

Je suis là.

I am here.

English

Verse 1

I’ve made it through the night,

I’ve found my way again.

I’ve rekindled my life

Chorus

I am light.

I am me,

Free and whole.

I have so much love to give,

So much tenderness to share.

I give the best of myself,

And I’m no longer afraid to be me.

Verse 2

My kindness is still here,

It has never gone away.

It grows with me,

And I know who I am.

Chorus

I am light.

I am me,

Free and whole.

I have so much love to give,

So much tenderness to share.

I give the best of myself,

And I’m no longer afraid to be me.

Outro

My light has returned,

It shines within me.

I am here.