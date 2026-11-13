Cada línea de esta oración es un espejo que refleja las muchas maneras en que nos acercamos a lo sagrado. Nos recuerda que postrarse es entregarse, despertar es recordar y servir es encarnar la compasión.
Each line of this prayer serves as a mirror, reflecting the many ways we approach the sacred. It reminds us that to bow is to surrender, to awaken is to remember, and to serve is to embody compassion.
Style: Latin Jazz
Oración Absoluta
En movimiento y postrándose,
mi presencia viene a Vos,
Humildemente, con el corazón vivo,
mi presencia despierta a Vos,
Con mente clara,
mi presencia llega a conocerte.
Con compasión por Tu sufrimiento,
mi presencia toma conciencia de Vos,
Con anhelo,
mi presencia desea consolarte.
En la ignorancia,
mi presencia Te sirve,
En la contemplación,
mi presencia reconoce cómo servirte.
En el misterio,
mi presencia es consuelo para Vos,
En la forma y en lo sin forma,
mi presencia se convierte
This prayer, rooted in the wisdom of The Hidden Work by E.J. Gold
Prayer Absolute
In motion bowing,
my presence comes to Thee.
Humbly, with heart alive,
my presence awakens to Thee.
With clear mind,
my presence comes to know Thee.
With pity for Thy suffering,
my presence becomes aware of Thee.
With yearning,
my presence wishes to comfort Thee.
In ignorance,
my presence serves Thee.
In contemplation,
my presence recognizes how to serve Thee.
In mystery,
my presence is a comfort to Thee.
In form and formlessness,
my presence becomes Thee. en Vos.
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