Thank You, Life — Merci la vie Style: ambiant, organic

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Merci la vie, pour chaque souffle,

Thank you, life, for every breath,

Merci la vie, pour chaque doute.

Thank you, life, for every doubt.

Merci la vie, pour chaque pas,

Thank you, life, for every step,

Merci la vie, pour ce que je suis déjà.

Thank you, life, for who I already am.

Merci la vie, pour la lumière,

Thank you, life, for the light,

Merci la vie, pour la matière.

Thank you, life, for the material world.

Merci la vie, pour mes blessures,

Thank you, life, for my wounds,

Elles m’ont conduit vers l’ouverture.

They have led me toward openness.